樓價UPDATES：迷你戶「價細」　嵐山返去年高位

迷你戶以「價細」取勝，做價保持理想，大埔嵐山有同類單位做價重返去年高位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角柏傲山錄得車位蝕讓個案，屋苑1樓雙號同類物業以375萬元登記易手，較2016年購入價410萬元，貶值35萬元或8.5%。



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九龍區



●旺角居屋富榮花園18座高層G室兩房戶，實用面積592方呎，座向北面及望內園景，於未補價第二市場以788萬元沽出，實用呎價13,311元。原業主早於1998年底以192萬元入市，持貨至今帳面獲利596萬元。



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新界區



●嵐山迷你戶向來有價有市，屋苑9座高層H室，實用面積196方呎，以開放式設計，剛獲買家以398萬元購入，呎價20,306元。



●有內地人士因工作關係，需要經常往返中港兩地，由於鍾情屯門區有交通工具可直達過境口岸，故以9,000元承租居屋兆畦苑B座低層9室，並預繳半年租金。上址實用面積374方呎，呎租24.1元。



●西貢藍城一幢雙號屋，建築面積1,750方呎，成交價2,180萬元，呎價12,457元。原業主於2015年以1,180萬入市，4年多升值約85%。



●馬鞍山居屋富寶花園1座中層C室，實用面積592方呎，以三房間隔。原開價460萬元，微減10萬元，於未補價第二市場以450萬元易手，實用呎價7,601元。原業主持貨22年，帳面獲利236萬元。



●屯門居屋龍門居3座中層B室三房戶，實用面積592方呎，於未補價第二市場以500萬元售出，創屋苑歷史次高，呎價為8,446元。據了解，買家早前曾申請新居屋，但由於見入市機會不大，故決定轉投二手市場。

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