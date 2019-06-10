大摩奇準分析員再警告：別期望聯儲減息能救市

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson繼上周一(6月3日)後，最新再次警告，投資者正面臨重大風險，建議持保守態度。



他指出，美國經濟數據持續惡化，包括耐用品訂單疲弱、企業資本開支令人失望、零售商獲利偏低、工廠交貨遲緩，以及非常疲弱的就業數據，都是經濟轉弱的證據。



他又稱，不要只單看中美貿易戰，由於美國經濟已放緩，貿易緊張升溫恐令情況更惡化。如果投資者期待聯儲局減息能引發股市另一輪升浪，大可不必期望了，主因是長期加息周期後，第一次減息對股市是傾向利淡！他認為，今年美國企業盈利可能令人失望，尤其是許多企業預期下半年復甦，但不太可能實現。



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由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年。雖然美股標指在4月23日創新高，一度讓他懷疑研究觀點，但目前已證明看淡正確。



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