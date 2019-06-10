財經評論：中美數據皆存憂　全球放水勢難免

內地周一(10日)公布進出口數據，雖然貿易盈餘遠超預期，但進口明顯下滑，凸顯內需疲弱；另邊廂，美國上周五(7日)公布的就業數據差，薪金增長令人失望，反映經濟前景不穩。在全球首兩大經濟體皆存隱憂下，看來一場全球放水潮在所難免，資產價格或許有支持，惟實體經濟難突圍，只會激化貧富懸殊，形勢恐更惡劣。



以美元計，內地5月出口總值2,138億美元，按年升1.1%，進口總值1,721億美元，按年挫8.5%，幅度為2016年8月以來最大，令貿易順差達416億美元，遠好過預期。



觀乎美國總統特朗普在5月5日宣布，由該月10日起，對2,000億美元中國進口貨品加徵關稅至25%，惟只要貨物在6月15日或之前運抵美國，稅率仍為10%。換言之，5月內地出口意外錄得增長，或許與商家爭取在新關稅生效前加快出貨有關，有機會透支了6月數字。更值得關注的是，上月內地進口跌幅更為近3年最大，反映內需仍然疲弱，國民消費力未有增強迹象，或多或少印證經濟實況。若配合南韓在月初公布，5月對中國出口大跌兩成、當中晶片出口銳減三成的話，反映中國為全球科技產品「代工」的需求未見起色，即全球智能科技產品訂單偏弱，預示着世界經濟同樣放緩。



全球經濟「一哥」美國亦不見得能「單天保至尊」！該國勞工部上周五公布，5月非農職位僅增7.5萬個。雖然失業率維持3.6%的近半世紀低位，但「全民就業」亦只能讓平均時薪按年升3.1%，低於預期，反映經濟增長有見頂迹象，同時預示通脹難飆。這是令聯儲局非常頭痛的難題，原因在於就業蓬勃也刺激不起薪金上揚，一旦經濟掉頭向下，就很容易反過來引發通縮危機。事實上，不僅就業，連其他一眾經濟前瞻指標，例如汽車銷售及製造業採購經理指數，也敲響警號，債息亦顯示經濟在未來數季內陷入衰退的機會愈來愈高。



在中美先後公布數據後，美國聯邦基金利率期貨顯示，市場估計聯儲局7月減息機會已飆至八成；與此同時，近日有消息透露，歐央行「對減息持開放態度」，意味有機會深化負利率，救市迫切性可謂不言而喻。若果歐美也減息，相信中國亦會跟隨。



投資者必須謹記，減息只能對金融市場起着短期刺激作用，因背後理由是經濟轉差，無人能估計會差到甚麼程度，更何況今次全球央行能用的招數絕不如2008年多，實在令人擔憂。

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