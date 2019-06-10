香櫞其實唔止獨「沽」一味 ？

美國沽空機構香櫞(Citron)曾經唱淡過唔少股份，令到佢哋股價大跌，並且透過沽空獲利。近日佢又睇中咗隻紐交所上市嘅新股，不過今次竟然係唱好，唔係唱淡喎！



講緊係上周五喺美國紐交所上市嘅美國時尚潮流購物網站Revolve(RVLV)。香櫞讚佢喺IPO前已有錢賺，公司未來業績相信會有大幅增長，預期佢會升到50美元水平。Revolve嘅IPO發行價係18美元，上市首日收市報34美元，較招股價升咗88.89%。而周一美股早段，該公司再升27%。



其實香櫞都唔係第一次唱好股票，舊年5月2日時，佢亦曾經唱好過美國上市嘅阿里巴巴(BABA)，預計阿里將會升到250美元，較其當日181.45美元相比，有成37.8%上升空間，結果喺六月中，阿里股價就曾高見211.12美元。睇嚟香櫞唔只得一瓣識唱淡，唱好都一樣搵到食喎！



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