貿戰升級：法財長憂中美倘再升級 歐洲更慘
2019年06月10日 22:34
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，法國財長Bruno Le Maire指出，若中美貿易戰持續升溫，將對全球造成直接及非常負面的衝擊，尤其是歐洲和歐元區，特別是法國與德國經濟。由於中美貿易緊張，使歐元區原有的增長已不復再。
歐盟金融專員Pierre Moscovici也強調，貿易戰是世界經濟最嚴重威脅，反對保護主義。
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