錢唐控股收購共享空間業務權益　涉1.76億

錢唐控股(01466)公布，以現金和發行代價股份方式，向展晉國際和Prop Ventures Limited購買Guardian City Limited共30%股權，總代價約1.76億港元。其中1,000萬元以現金支付，另按每股1.085元，向賣方配售1.53億股支付。



完成後，公司將持有Guardian City Limited的30%權益。Guardian旗下Campfire集團主要於香港及英國從事共享工作空間及共享居住空間營運，並計劃在Campfire品牌旗下於亞洲太平洋地區持續擴展。



董事認為，收購可將業務範圍由房地產代理業務，擴闊至共享工作空間業務及共享居住空間業務，以邁向加強及進一步擴大集團現有策略投資及金融服務分部。

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