上市唔成！比特大陸自拓虛擬貨幣交易所

舊年年底，全球最大嘅虛擬貨幣掘礦機生產商比特大陸(Bitmain)申請嚟港上市，但最終被拒。公司創辦人之一嘅吳忌寒銷聲匿迹咗半年，依家捲土重來，不過唔係申請掛牌，而係靜悄悄開咗間虛擬貨幣交易所Matrix。



據講Matrix會喺今年七月投入服務，為客戶提供虛擬貨幣託管、抵押借貸、高息資金管理同場外買賣等，做到成間虛擬貨幣銀行咁。公司貫徹吳氏神秘嘅作風，透過一家離岸控股公司開展業務，總部就設喺香港。



其實Matrix早喺今年3月底、當吳忌寒辭咗比特大陸聯席CEO時已埋班，佢仲搵埋入室大弟子，今年27歲、以前喺比特大陸負責投資部門嘅葛越晟擔任總裁。



市場分析估計，吳忌寒擁有目前世界上最大嘅比特幣礦池，同埋運算速度最勁嘅掘礦機，所以佢一於由租售礦機、掘礦，以至虛擬貨幣場外買賣都攬上身，希望殺出新血路。



小編仲索到，Matrix最大嘅客戶暫時只係背後母公司比特大陸，不過人望高處，佢哋目標係做全球最大嘅虛擬貨幣交易和存管平台，以至虛擬貨幣資產管理公司，但對手都唔少，包括內地嘅火幣網、幣安及OK Coin等，同埋Circle仲有Coinbase等更巨型嘅競爭者添！



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