【驚有誤會！】聯儲局「點陣圖」或將成為歷史
2019年06月10日 23:08
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聯儲局(資料圖片)
外國媒體報道，美國聯儲局內部正考慮優化預測利率「點陣圖」(dot plot)的發布方式，以淡化市場對該圖表的關注度。
點陣圖常被作為市場預期聯儲局未來利率調整方向的一個重要參考，每年3、6、9、12月的貨幣政策會議中後發布。
按照原定日程，該局將在下周二、周三(6月18日至19日)的會議上公布2019年第二季的點陣圖。
據報，該局內部正為點陣圖可能帶來的影響感到擔憂，因為隨着聯儲局愈來愈不按套路出牌，點陣圖的預測價值降低了不少，市場對此頗有怨言。
然而，多位聯儲局官員表示，市場過度解讀了點陣圖，政策走向並不取決於該圖，而是取決於經濟。前聯儲主席的伯南克曾表示，點陣圖並不是美聯儲的政策承諾，而是官員們在「合適的貨幣政策」基礎上做出的預測。
目前有部分官員商量如何在延續發佈點陣圖的傳統下，減少該圖對市場的誤導，簡化美聯儲與市場的溝通工具。
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