東方日報B1：港股挾淡倉飆613點　重越二萬七

市場憧憬美國聯儲局減息及中美貿易關係或有突破，好友伺機大舉挾淡倉。港股周一急漲613點，漲幅達2.27%，創今年1月9日之後最大單日升市。恒生指數收報27,578點，收復27,000點關之餘，更重越10天及20天移動平均線，距離收復250天牛熊分界線亦僅差180點。



恒指周一開市漲241點後，最多曾漲641點，高見27,606點，即使收市漲幅略為縮窄，但為連續三個交易日上揚，累漲817點。國企指數最多曾漲223點，收市仍漲192點，報10,526點。港股周一總成交增至921億元，沽空額136.43億元，沽空比率14.84%。



港股通周一淨買入18.64億元，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)分別獲「北水」淨買入8.53億元及7.01億元，香港交易所(00388)亦淨買入3.64億元。



全日有1,190隻股份上升，當中騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)、建行、滙豐控股(00005)及中國平安(02318)合共為恒指貢獻約291點漲幅。



摩根士丹利發表報告指出，中美貿易戰已令今年下半年環球經濟增長復甦的憧憬幻滅，故自5月初以來，該行對中國及新興股票市場的展望已轉趨審慎，以反映宏觀經濟轉差、企業及消費者需求下降、人民幣貶值對企業盈利的影響、資金流走及股票風險溢價上升等因素，並且建議投資者採取防守策略，首選對股市波動敏感度較低的低啤打(Low Beta)股份、高息股及美元收入佔比較低的股份。



該行又稱，回顧過去二十年，曾出現兩次減息周期，包括2001年1月至2003年6月，美國聯邦基金利率由6.5厘減至1厘，以及2007年9月至2008年12月，美國聯邦基金利率由5.25厘降至0.25厘，期間環球經濟深陷衰退，MSCI中國指數均顯著下跌。



不過，該行參考2007至2008年的減息周期，發現地產股及中港銀行股、公用股、電訊股及個人護理產品等板塊往往可跑贏，看好建行、工行、滙控、恒生銀行(00011)、新鴻基地產(00016)、恒安國際(01044)、中國電信(00728)、中國聯通(00762)及香港電訊(06823)等。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，儘管減息或令市場資金供應增加，但未反映經濟及企業盈利放慢等不利因素影響，因此減息憧憬對股市的支持未必太長久，除非中美貿易談判有更利好消息，否則恒指50天線28,700點阻力大，建議趁反彈獲利，慎防「彈散」市。



建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，港股估值回落到10.5倍，下行空間有限。若6月底中美重啟貿易談判，美國暫緩向餘下約3,000億美元中國進口商品加徵關稅，加上內地政策維穩預期強烈，港股於6月底至7月初有望出現一波反彈，但難再創年內新高。



儘管如此，美國經濟下行風險加劇，明年經濟衰退風險顯著上升，下半年企業盈利向下修訂難以避免，美股回調壓力愈來愈大，或連累港股第四季表現，預期港股全年呈「M」形走勢，恒指波動區間料介乎24,000至30,000點，國指則料於9,500點至11,500點間波動。



港股美國預託證券(ADR)周一早段則個別發展，滙控報65.46元，較港高0.21元；港交所報256.87元，低1.13元，按比例計相當於恒指跌49點。

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