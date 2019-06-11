古勝：騰訊空軍宜另覓目標

端午長假總算係風平浪靜渡過，上周五傳來美國總統特朗普宣布無限期延遲對墨西哥所有輸美產品加徵關稅。不過，呢位老兄五時花六時變，一陣諗諗吓着數未攞盡，又可以再搞墨西哥，「苛索」只會無日無之。



從另一角度看，當各國都認清美國霸權的面目，為減低以後受其制裁或徵稅的影響，減少來往是避免麻煩的辦法。但人要食飯，企業也得要找新訂單填補缺口。為了減低長期風險，一係選擇業務不與美國市場有牽連，即專攻非美國市場；一係就選擇直接在美國開廠經營美國市場。老古相信，圍繞全球製造業供應鏈的大重組才剛展開，最終美國會被視為「特殊」市場，美國消費者將成為受害者。



關於香港上市有「綠色通道」的說法，行內時有所聞，而近幾年大量從事建築及飲食的企業上市，不少正是拜「綠色通道」所致。之不過，自從「啤殼」問題備受關注後，聽聞呢個通道經已唔再通，今年以來經已有唔少從事呢兩個行業的上市申請被拒。



查實好似建築業咁，一份合約可以經大判、二判、三判，總之判來判去，製造出好似好大的生意額。聽聞之前坊間有一條龍服務，將一家幾千萬的建築公司包裝成一家合資格上主板的公司，上市後圍飛爆炒，部分喺上市前已簽埋兩年後賣殼的交易文件，金蟬脫「殼」賺到笑。不過，呢啲做法對小股東不公，對整體市場沒多大益處。與其說是「綠色通道」，倒不如說是漏洞。當局必須把好大關，免得為咗追求新股集資額，疏於規範，壞港聲譽，後患無窮。



講開港交所(00388)，上周股價成功考驗244元水平支持後現反彈，周一(10日)高位曾見258元，暫只可以反彈浪觀之，呢浪最盡睇263元，受阻回落的話，可留意布置淡倉的機會。



另一隻重磅股——騰訊控股(00700)，股價亦已由上月低位316.8元回升至周一高位見343.8元，剛重上250日線(342.6元)，惟單日表現不足以確認轉勢，短線尚會有反覆。不過，別忘記騰訊單一最大股東——Naspers將騰訊持股及其他控股項目包裝成新公司——NewCo，並安排於七月在荷蘭分拆上市，此前其股價可能會持續靠穩。雖然今轉反彈浪騰訊股價未必升得太多，但始終有需要顧忌，若然空軍想搵沽空對象，短線最好另覓目標為宜。



上周四長假前5G股震倉，周一又好番啲，見中興通訊(00763)急升逾7%，京信通信(02342)升6%、中通服(00552)升逾3%，反而長假前突然異動急升的新能源汽車股就靜番落嚟，如比亞迪股份(01211)微跌0.9%收市。



老實講，如今可供炒作的板塊愈來愈少，炒風愈來愈短癮。缸邊友務實啲仲係盡量走即日鮮，好好醜醜都埋單計數，瞓醒再戰，勝在有數圍，唔使擔驚受怕。



東方產經專欄作者 古勝



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