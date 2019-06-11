梁冠業：聯儲發功有助狂人連任

近期恒指多以上落格局為主，受到美國聯儲局減息預期影響，恒指短期內有望現小反彈。惟基本因素方面，美國總統特朗普善變的性格仍然對市場造成一定的壓力，中美就貿易戰的立場繼續堅定不移，令到談判進展膠着，甚至有被擱置的傾向。我們預期就算月底G20峰會舉行前，形勢依然不明朗，不利港股緊隨美股延續另一個反彈浪。



自4月下旬，美國部署連連，先對中國加徵貿易關稅，其後矛頭轉至墨西哥，幸而上周五特朗普指美國已和墨西哥簽署協議，所預期實施的關稅措施將無限期暫停，但其行為和言論屢次觸碰到市場神經，導致環球市場走勢波動起伏。同一時間，美國債息倒掛情況依然，美國10年期國債收益率跌破2.1厘，而美國聯儲局突然雪中送炭，美國聯儲局主席鮑威爾表示「對必要時減息的開放態度」，被市場解讀為年内減息的概率大大增加，不排除進行新一場的量化寛鬆。



去年鮑威爾一連加息4次，而接下來距離美國總統大選尚有一年半的時間，完全有足夠的空間讓特朗普施展減息的魔法。根據以往的歷史，大部分美國總統多以減息作刺激經濟之用，一來增加企業投資意欲，二來可作拉攏民心之利，可謂一石二鳥。我們認為特朗普的計劃不會只滿足於任期4年的美國總統，連任兩屆總統才是他的最終目標。目前減息的空間經已釋放，特朗普有這招撒手鐧，對他尋求連任甚為有利。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)



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