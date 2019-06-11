林嘉麒：氣氛改善　不妨小注入市

美國聯儲局官員接連放鴿，在減息預期升溫下，風險胃納上升，資金流入股市，美股已連續反彈多日，恒指終於有似樣少少的反彈，皆因美國與其他國家在貿易問題有好消息。美國與墨西哥官員經過會議後，上周六終於見成果，美國對墨西哥加徵關稅的計劃將無限期地取消，儘管消息變化不定，結果也是極端，惟美國與墨西哥在貿易問題得以解決，氣氛間接利好中美貿易磋商。



當然，在某層面上中美的情況不同，當中的問題糾結很多，要徹底解決並不容易。不過，過去周日的G20財長會議，人民銀行行長易綱會見美國財長姆紐欽後，姆紐欽表示已與易綱就貿易議題進行坦誠的討論，又指這是具建設性的會晤。儘管會面後未有事情公布，但是良好氣氛有利六月底G20峰會中美元首的見面。加上，特朗普稱G20峰會後決定是否向3,000億美元華貨加稅。G20峰會將於6月28至29日舉行，相信在短期氣氛有改善下，投資氣氛會略為改善。



上周提及，恒指在27,200點是今年1月25日的突破點，當時恒指徘徊於24,500至27,200的區域，受中美貿易磋商愈見明朗而突破，27,200點亦是短期阻力。恒指周一在成交配合下突破了阻力27,200點，重上10天線(27,096點)，亦升穿了20天線(27,494點)。周一單日走勢理想，以近全日高位收市，成交也增加至900億元以上。資金藉減息再湧入股市，加上近期中美消息略為緩和，在期待月底G20峰會轉機前，短線小注入市無妨，可先挑戰250天線(27,758點)至28,000點水平。



中線方面，惟要留意經濟衰退的可能性。國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德在G20財長和央行行長會議結束時發表聲明時，強調雖然全球經濟出現穩定的初步迹象，預計經濟增長勢頭有望趨於強勁，但是仍然面臨一系列下行風險。預計全球貿易疲軟可能在2020年將全球GDP增速拉低0.5%。另一問題是，在減息預期下，未來利率或在非常低的情況，發達經濟體的債務水平正在攀升，新興市場更容易受到外部環境變化的影響，界時受到的衝擊的可能性就大大增加。



她提及，要減輕風險，首要是緩解目前的貿易緊張局勢，同時全球實現國際貿易體系的現代化。特朗普一直以美國優先為大前提，相信要令環球貿易緊張程度大減的難度不少。IMF曾預測2019年全球70%的經濟體增速將會下降，下調2019年全球經濟增速至金融危機以來新低。估計短期氣氛是好的，但實際底蘊內的經濟情況已逐漸變壞，作長線投資時要當心注意。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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