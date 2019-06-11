趙文傑：回顧鮑威爾變臉之路

在5月份累跌少的美股，終於在上周二(6月4日)大舉反撲。道指單日大升512點或2%；至於標普500指數亦升58點或2.1%。市場氣氛突然好轉，除技術性反彈的原因外，主要是受到聯儲局主席鮑威爾的一席話所帶動。



當日，鮑威爾出席在芝加哥舉行的聯儲局政策會議時表示，將密切監控貿易戰情況及對美國經濟前景的影響，在有需要的時候，將採取合適措施以維持經濟擴張。此番言論帶給市場的訊息，就是當局在必要時將會減息，成為刺激美股大幅反彈的藥引。



然而回顧約一個月前，鮑威爾在聯儲局議息會議後的發布會時仍指，當局看不出有力理據，向加息或降息方向調整，語調明顯與最新的講話截然不同。當然，大家或會認為，5月初時美國才剛將2,000億美元的中國貨品進口關稅調高至25%，中美貿易戰才升溫不久。但大家不要忘記，美國總統特朗普曾說過，加徵關稅為美國帶來財富，是對國家有利。既然如此，為何會在一個月後的今天，鮑威爾暗示會因應貿易戰的影響而考慮減息？



我們繼續回帶至去年12月中。當聯儲局宣布年內的第4次加息後，鮑威爾在發表講話中暗示2019年還有兩次的加息機會，但他卻是留有後着。因當時市場仍相信今年將加息3次，而他則控制預期暗示有兩次。直至1月4日在亞特蘭大舉行的美國經濟協會年會上，鮑威爾確認轉軚並以鴿派的言論，表示隨時準備調整政策。



僅僅半年的時間，市場已由原本預期今年加息兩次，改變至預期減息一次甚至兩次，此乃歸功於鮑威爾變臉之迅速。然而，若細心留意其言論，其實早在半年前已有迹可尋部署減息。隨着貿易戰正式開打，亦為減息的決定合理化。不過請留意，決定開打貿易戰的，就是鮑威爾的上司特朗普。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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