【名家筆陣】莊太量：貿戰勢擴散　央行難袖手

美國總統特朗普多次聲稱取得重大進展的中美貿易談判破局收場，國務院亦發表白皮書闡述經貿磋商的中方立場。從近期的事態發展，貿易戰有機會持續一段較長時間，並擴散至較廣泛的層面，主要央行相信不會袖手旁觀。



自5月初特朗普宣布對華關稅升級至25%起，環球金融市場風起雲湧，風險資產遭到拋售，滬綜指跌近8%、恒更挫近11%，資金湧入美國國債及黃金避險。其實中國近年積極推動內需，減少對出口的依賴，外貿現時只佔GDP約三分之一，因此關稅對實體經濟的直接影響有限。



市場真正擔心的，是中美兩個大國的對峙可能升級。上月中，美國宣布封殺華為，引發貿易戰蔓延至科技戰的憂慮。中方立場亦變得較為鷹派，5月底官方《人民日報》用上「勿謂言之不預」之嚴厲措詞，警告不要低估中方以稀土作反制的能力。本月初，國務院發表了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，強調在涉及中國核心利益的重大原則問題上決不會讓步。



去年中美貿戰開打時，聯儲局企硬加息，結果導致美股年底急瀉。今次局方似乎吸取了教訓，聯儲局主席鮑威爾於上周二出席貨幣政策研討會時，不再提及現時利率水平適當、對利率調整保持耐性等言論，反而首度表示，當局正密切留意貿易談判的發展，並會採取適當行動，以維持經濟增長及通脹目標，暗示對減息持開放態度。



上周五公布的美國5月非農新增職位僅7.5萬個，大幅差過預期的18萬個，4月及3月的新職位數字亦向下修訂，工資增幅亦較預期低，市場對減息的預期升溫。近日兩年期美國國債息率跌至1.8厘水平，顯著低於聯邦基金利率(隔夜利率)的2.375厘。利率期貨顯示，市場預期7月減息0.25厘機會高逾七成，年底甚至有機會進一步減息。



無獨有偶，內地近期亦對貨幣政策作出較寬鬆的論述。先有人民銀行前行長周小川上月底指，七算不見得是人民幣匯率的底線，認為不必過分關注整數關口。現任行長易綱上周五接受美國媒體彭博專訪時表示，一旦貿易戰惡化，人行會以適當貨幣政策應對，有很大空間去調整利率及存款準備金率，為官方首次提及調整利率。



易綱亦指，不認為人民幣跌至某數值是重要問題，暗示官方或會容許人民幣兌每美元跌穿七算的心理關口。5月初至今，人民幣貶值約3%，抵銷了加關稅的部分影響。放棄緊盯七算能令貨幣政策有更大靈活性，吸取了2015年人民幣失序貶值引發資本外流、經濟下滑的教訓，相信人行會在匯率議題上謹慎行事。



聯儲局及人行近日的表態，顯示央行已經為可能出現的經濟下行風險，做好調整貨幣政策的準備，為正面信號。中美角力或會變為常態化，但並非世界末日，總體風險依然可控，然而政治和經濟的不明朗，相信會困擾市場多一段時間。



莊太量

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長

(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)

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