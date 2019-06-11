陳蓓敏：恒生績優息佳睇212元

近期美國公布的私人和非農職位增長大幅差過預期，顯示就業市場轉弱，投資者已預料7月減息大增。上周道指累升逾千二點，又重返二萬六千點關口。果然是「隔籬飯香」，在美國上市獨角獸人造肉Beyond Meat Inc，因首季業績優於市場預期，周五單日暴升近四成，收報138.65美元。若以招股價25美元計算，短短約一個月，累升4.5倍。



中國公布5月貿易數據，以美元計出口額按年意外轉升1.1%，市場預期跌3.9%，進口額按年跌8.5%，多於預期的下跌3.5%。



工信部落實發放5G商用牌照予三大電訊巨頭外，還有中國廣播電視網絡，內地正式步入5G年代。中國移動(00941)高層表示，今年在40個城市實現5G覆蓋。



另外，中俄建交70周年，兩國元首喜氣洋洋地慶祝，簽署30份合作文件，兩地水源互通下，可潤澤周遭。



恒指反彈逾六百點，收復十天線。內險，內房和本地地產股做好。5月初恒生銀行(00011)公布增派第一次中期息後，股價被推高至211.2元後，輾轉回落至上周的193元低位後始見回穩反彈。踏入下半年，預料多間地產發展商會努力推出新盤，各大銀行力爭按揭市場佔有率，紛紛調高按揭佣金。恒生績優息佳，現價息率約3.8%。建議吸納，目標價212元，跌穿192元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有恒生)



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