中信銀行(國際)：澳元短期勢弱恐試0.68

上周五美國公布5月非農業新增職位僅7.5萬個，遠遜於市場預期的18.5萬個；失業率維持於49年低位3.6%，符合預期。平均時薪按月增長0.2%，低於預期。美國5月就業數據遠遜預期，市場對美國減息預期升溫，美元指數上周五跌至3月26日以來的最低點96.451。



澳洲央行一如市場預期宣布減息四分之一厘至歷史低位1.25%，為2016年8月以來首次減息。議息聲明表示全球經濟前景仍然良好合理，但貿易問題令經濟下行風險增加，調整利率是為了進一步支持經濟。由於此次減息已是市場預期之內，因此澳元兌美元在消息公布後上升至0.6991。



澳洲於上周三公布第1季國內生產總值(GDP)較前季增長0.4%，差於預期；第一季度GDP較上年同期增長1.8%，增幅為10年來最小，加上澳洲央行行長洛威在議息會議後亦表示澳洲有可能進一步減息，因此市場預期澳洲央行年內將再減息，而且中美貿易談判的進展亦未明朗化，預期澳元短期內會疲弱，市場預期將有機會下試0.68美元。



中信銀行(國際)



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