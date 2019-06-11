李秀恒：資金尋出路　危中必有機

在中美貿易摩擦未有緩和迹象之時，美國又以「阻止非法移民」為由向墨西哥商品徵收關稅，加上英國脫歐問題依然如同「達摩克利斯之劍」般高懸，令2019年下半年全球投資市場前景變得十分不明朗。不過，目前投資市場上仍充斥着大量流動資金，縱然國際局勢變得複雜，但資金還是需要尋找出路的。所謂有危就有機，只要仔細觀察和分析，不難發現仍有不少投資機遇。



比特幣在經歷了一年多的低迷期後，今年2月開始連續3個月出現上升，累積升幅逾一倍多。更甚者，在中美貿易談判陷入僵局後，比特幣價格不跌反升，5月底時還突破9,000美元關口。這反映出在國際局勢不穩情況下，比特幣這類非政府控制的虛擬貨幣，現也成為了投資對象之一。但筆者一向認為虛擬貨幣缺乏監管，價格波動恍如「過山車」，這從比特幣曾突破9,000美元後急跌700美元足證風險甚高，故絕不鼓勵投資者沾手。



俗語有云「亂世黃金」，黃金一向是較穩健的避險工具，若貿易戰和英國脫歐等陰霾持續，相信金價也會持續上揚。事實上，金價在踏入6月後便升至1,325美元水平，創近3個月高位，顯示出市場避險情緒升溫，資金逐漸流入金市。



另一方面，隨着中國推出刺激經濟政策來應對貿易戰的衝擊，相信內地不少資金會流入如服務、旅遊、餐飲、房地產等第三產業。廣州社科院5月底公布的《廣州藍皮書：廣州經濟發展報告（2019）》就指出，今年廣州的第三產業將保持較快增長，增加值增速預計在7.0%左右；山西省統計局5月數據亦顯示，今年前4個月第三產業用電量增長12.9%，增長率為全省最快。



目前中國中產人口眾多，消費力強勁，在中美摩擦持續及美國或再加徵關稅下，預料中國為保持經濟持續穩定增長，將會通過擴大內需和刺激國內消費，因此一些與內需相關的企業或會從中獲益。此外，華為雖受美國打壓，但在國內發展勢頭不減，加上獲國家支持在全國開展5G網絡建設，相信仍有不少的發展空間。



還有，由於特朗普四處「點火」，常視國際協議如無物，誠信全失，已引起不少國家不滿轉而與中國合作。意大利加入「一帶一路」便是其中一個典型例子，英法德日等美國的傳統盟友，現在似乎也對「一帶一路」表現出興趣。所以，與「一帶一路」的基建、物流和貿易相關的行業都可看高一線。



李秀恒

香港經貿商會會長

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