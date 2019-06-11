中國銀河國際：溫氏業績可持續提升

溫氏股份(300498.SZ)發布2019年5月商品豬銷售情況，同時公告發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產及募集資金預算，我們認為，公司五月份生豬出欄穩步增長，擬收購京海禽業布局白羽肉雞產業鏈。



溫氏股份公告，擬通過發行股份(30%)、可換股債券(40%)及支付現金(30%)方式收購京海禽業80%股權，對應股權價值預計約為6.4億元人民幣(下同)，並約定自2019至2022年(3月結)，京海禽業承諾累計利潤不低於4.1億元。



京海禽業深耕白羽雞行業，年產白羽父母帶種雞苗800萬套、商品代雞苗1億隻，2018年實現營收4.52億元，淨利潤2.22億元，淨利潤率49.25%，淨資產收益為77.8%。溫氏股份主要經營黃羽肉雞及生豬養殖業務，今次收購的是公司在白羽肉雞養殖領域的戰略型切入口，為公司未來形成成熟、完整的肉雞產業鏈體奠定紮實的基礎。



今年5月，公司銷售商品豬201.62萬隻，按月增長8.11%，按年增長11.07%，實現收入32.4億元，銷售均價為每公斤14.12元，按月變幅分別為4.58%及0.28%。5月份公司生豬出欄均重為113.81公斤，較4月高位下降4.17公斤。今年1至5月，公司生豬出欄合計為984.42萬隻，按年增長12.6%。



6月開始，中國生豬價格開啟了顯著的上漲趨勢。根據博亞和訊統計，6月4日內地部分省市生豬均價為每公斤15.73元，按月升0.9%，其中廣東、甘肅、浙江均達到每公斤17元以上。去年年底開始，受到非洲豬瘟疫情影響，生豬產量減少，正好對應目前生豬出欄量，可以預見是未來生豬缺口將進一步擴大，為豬價上升奠定基礎，考慮到豬肉消費的年內短周期規律，3季度需求端會逐步發力，屆時供需缺口擴大，豬價或出現年內高點。



我們認為，規模養殖場在疫情蔓延背景下具備管理、防疫、擴產、資金等多方面的優勢，在豬價確定上行的背景下，生豬出欄成為決定業績彈性的關鍵，2019年預計公司生豬出欄量為2,300萬至2,400萬隻，看好後市豬價上升帶來業績提升。我們預計，公司2019至2021年每股淨利潤分別為2.48元、4.22元、3.25元，對應市盈率為16倍、9倍及12倍，給予「推薦」評級。



中國銀河國際研究部



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