龔成：置業機會留給誰？

以筆者累積100萬元的經歷為例，每月萬多元人工的情況下，成功地在5年間累積到100萬元，其中一個重要的因素，就是知識的準備。



筆者28歲有第一個100萬元，雖然說財富累積是由23歲才開始，但致富知識卻是由18歲便開始累積。18歲開始接觸投資，明白自己的不足，學校從來沒有教授這方面的知識，於是自己便從學校以外的地方學習。



回應今天所講的題目「置業機會留給誰？」，答案很簡單，就是留給有準備的人，有準備的人就能把握機會，這機會沒有人知何時出現，但始終會來臨的。所以，若認為現時沒有置業機會的人，就更應該作最佳的準備。



--如何準備？--



如何在置業知識上多加準備呢？首先是多閱讀樓市知識的書，去聽講座，上堂。久不久去睇樓(不要等到要買樓的一刻才開始睇樓)，去認識地產經紀，你需要他為你提供資訊(不是分析)。多聽樓市高手的分析，請教他們的意見，甚至結識他們，不斷提高自己的知識才能把握機會、創造機會。



最後我想說，最可怕的並不是環境，最可怕的是你認定自己做不到，認為事情已遙不可及與你無關，因而放棄，再不作任何準備。但其實，愈差的環境我們更要做愈好的準備。



--與其抱怨 不如準備--



與其抱怨環境、社會、政府、地產商、甚至自己的父母，不如自己加倍努力。與其花時間在網上發牢騷，不滿買不到樓，只懂在家抱怨，不如花時間去累積更多的知識，在知識上先作最好的準備！



凡事總有循環，現在做足準備工夫，到機會來臨時就能好好把握。



與其抱怨，與其放棄，不如及早作出準備。因為，機會永遠只留給有準備的人！



財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)



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