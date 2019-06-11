花旗：短期內貿戰三個可能情景 或爆全面熊市！
2019年06月11日 03:29
東網電視更多新聞短片
外媒報道，花旗集團分析師Mark Schofield和Benjamin Nabarro發表報告指，中美貿易緊張形勢令投資市場趨向緊張，審慎情緒驟升。該行並假設了短期內可能出現的三個情景，當中美股可能「全面陷入熊市」。
報告指出，美國國會即將夏季休會，故短期內政治不確定性急增。最可能的結果是以美國為中心的國際貿易戰中，整體緊張局勢加劇，貿易爭端未能緩和，而美國更可能「震撼地」向中國所有商品加徵關稅。
該行認為，以博弈論的角度推想，美國總統特朗普有機會繼續採取強硬立場，這將觸發美股陷入全面熊市，即自高位回落至少兩成。
花旗預測了未來三大可能情景：
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1、【在G20峰會達成貿易協議】
●包括新興市場在內，股市全線上漲，主要受惠於全球經濟前景改善，當中，美股標指可能升至2,900點水平
●10年期美國國債孳息率回到約2.5厘
●金價處於每安士1,300美元左右
●美元稍為回軟，但聯儲局減息機會率下降，抵銷部分跌勢
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
2、【無貿易協議，也沒有減息】
●股市陷入全面熊市，標指急跌至2,350點
●10年期美國國債孳息率約1.5厘或更低
●金價升至每安士1,600美元
●美元急升
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
3、【無貿易協議，但美國減息75個點子】
●美股升至紀錄新高，但不是所有股票都上漲
●10年期美國國債孳息率介乎1.75至2厘
●金價升至每安士1,500美元
●美元轉弱
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。