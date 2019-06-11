美股收市：道指升78點　連漲6日

美國停止向墨西哥加徵關稅，而中美貿易戰或有機會緩和，加上憧憬聯儲局減息的「餘溫」，均刺激美國股市周一做好。道指高開高走，最多曾升226點，收市升幅稍為收窄至78點或0.3%，報26,062點，連續6日上漲。



標指收報2,886點，升13點或0.47%；納指收報7,823點，升81點或1.05%。



美國白宮預算部門主管去信副總統彭斯及國會議員，要求華府延遲兩年執行針對中國電訊設備商華為部分禁令。



面對中國科技企業遭封殺的壓力有可能減少，美國大型科技股回穩，蘋果公司收漲1.28%；亞馬遜急升3.14%；惟Netflix逆市下挫2.46%。



個股方面，道指成分股聯合科技同意以全股份方式，收購愛國者防空導彈生產商雷神公司(Raytheon)，組成第二大航天及國防設備承造商，估計涉逾千億美元。合併後新公司名稱為雷神科技，聯合科技及雷神股東將分別佔57%及43%股權，每年收入達740億美元。聯合科技股價周一上漲逾3%，雷神升0.69%。



雲端軟件開發商Salesforce宣布以153.3億美元股份收購分析平台Tableau。Salesforce股價逆市急挫5.23%。

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