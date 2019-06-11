【頂級分析】新興市場之父解構：貿戰應該買乜股票？

外國傳媒報道，曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)表示，考慮到目前中美貿易關係緊張及其他地緣政治風險升溫，投資者應集中於發展中經濟體的內需股。



他提到印度市場具有吸引力及其內需的強勁，並指對中國市場仍很重視，但會選擇一些內需消費的公司，而不是集中於出口的企業，對其他新興市場的看法也跟中國相似。



截至4月30日，麥樸思旗下的新興市場基金之中，持倉最多的分別是南韓生物醫學技術公司 Hugel Inc，以及台灣晶片公司力旺(eMemory Technology Inc.)，僅隨其後的依次序為：中國飲食集團百勝中國(Yum China Holdings Inc.)、波蘭零售商Eurocash SA，和墨西哥乳製品公司Grupo Lala SAB de CV。



麥樸思對中美貿易問題感到樂觀，認為兩國很快將達成協議，又重申對新興市場發展潛力充滿信心。



對於中國前景，麥樸思指，自去年春季中美貿易戰升溫至今，人民幣已貶值約8%，加上出口商及進口商均承受了一部分成本，令美國對華商品加徵關稅的影響得到有效的緩衝。



麥樸思又指，人民幣匯率走勢與中美談判進展有很大的關聯，人民幣貶值引起美國的關注。他續說，中國希望維持人民幣匯率「非常穩定」，同時長遠目標是促使人民幣成為儲備貨幣，兩者互相受限，令人民幣發展陷入困境。

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