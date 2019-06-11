艾伯科技發行可換股債券

艾伯科技(02708)公布，配售本金總額最多3,114萬港元的可換股債券，為期3年，年利息7.5厘，初始轉換價為每股1.73元，較6月10日收市價每股1.72元有溢價約0.58%。假設悉數行使，合共可換取1,800萬股新股，佔擴大後公司已發行股份約4.31%。



公司指，配售事項所得款項淨額約3,020萬元，將作為通遼智慧畜牧產業數碼化項目的新項目一般營運資金。



另外，公司與通遼市農牧局建立戰略合作關係，以及訂立通遼智慧畜牧產業數碼化項目建設協議，為通遼市畜牧產業達到產業數碼化提供實施、營運和服務等相關事宜，包括以數碼化方式，貫通和融合從肉牛繁育、育肥、飼料、獸醫藥、養殖技術培訓、屠宰加工、電商、冷鏈物流到終端消費等全鏈條。



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