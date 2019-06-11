鐵貨旗下K＆S礦場5月平均產能約86%

鐵貨(01029)公布，K&S礦場於2019年5月前半個月以接近全部產能約97%營運。同時，鐵江現貨與建龍的釩業合營公司重新開始營運。



K&S的產能提升計劃進展良好，由於大部分樽頸難題已解決，其產量有所增加。5月的按月平均產能以約86%營運，再打破產量記錄。該月後半個月的產量低於前半個月，原因為堵碎機進料器中的變速箱的設計有誤而造成破損，導致每日產量下降至約50%，為期數日。損壞糾正後，6月初的產量已恢復至90%以上。



公司指，從中國採購進料後，鐵江現貨與建龍鋼鐵的釩業合營公司(46%)已重新開始營運，為集團的產品組合提供多元化經營。該合營公司於2017年進入維護及保養階段，由於缺乏進料，故此鋼渣再加工廠暫停營運。



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