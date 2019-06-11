【市前重點睇】道指6連升　金價回軟

●美匯指數低見96.76，港匯企7.8427，離岸人民幣(CNH)升至6.944，圓匯高見108.38，歐元徘徊於1.131水平，英鎊跌穿1.27關。金價失守1,330美元，低見1,327美元。油價跌逾1%，布油見62.29美元，紐油企53.35美元。道指期貨窄幅上落。



●美國總統特朗普表示，如果中國領導人不參加6月28至29日的二十國集團(G20)峰會，將立即加徵中國貨品關稅。他又指，中國將與美國達成協議，「因為他們(中國)必須這樣做。」



-美國副總統彭斯表示，美國在中國問題上將「繼續堅定立場」，並「處於非常強勢的地位」。



-花旗：短期內貿戰3個可能情景，或爆全面熊市！ https://bit.ly/2KEzL16



-【頂級分析】新興市場之父解構：貿戰應該買乜股票？ https://bit.ly/2WXDYUd



●道指收報26,062點，升78點或0.3%，連續6日上漲。標指收報2,886點，升13點或0.47%；納指收報7,823點，升81點或1.05%。 https://bit.ly/2MDRYOM



-大摩奇準分析員再警告：別期望聯儲減息能救市。 https://bit.ly/2MNQstQ



●港股ADR指數收報27,549點，跌29點。



●美國10年期國債孳息率升6.74點子，報2.1484厘。



●美國白宮預算部門主管去信副總統彭斯及國會議員，要求華府延遲兩年執行針對中國電訊設備商華為部分禁令。



●紐約期油收報每桶53.26美元，跌0.73美元或1.4%；布蘭特期油收報每桶62.29美元，跌1美元或1.58%。



-沙特阿拉伯能源大臣Al-Falih表示，不能排除油價跌至每桶40美元或以下的可能，但該國與俄羅斯將致力於防止有關情況發生。



●紐約期金收報每安士1,329.3美元，跌16.8美元或1.3%，結束8連升。



●英國富時100指數收報7,375點，升43點或0.59%；法國CAC指數收報5,382點，升18點或0.34%；德國股市假期休市。 https://bit.ly/2K898lK



●英國4月GDP按月萎縮0.4%，差過預期。



●加拿大表示正在進行5G技術的安全審查，包括是否禁止華為的問題，但評估的範圍仍不明確。



●中國國務院要求較大幅度增加專項債券規模，同時強調不搞「大水漫灌」。允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。



●吉利汽車5月中國銷量大跌30%。



●貿發局：下調今年香港出口增長預測至2%。



●南岸集團洽注資，四度延長期限。 https://bit.ly/2wM7o9e



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