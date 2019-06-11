貿戰升級：大摩料標指公司明年盈利繼續零增長

隨着中美貿易摩擦升級，對已經脆弱的全球經濟造成壓力，摩根士丹利對美國企業的盈利前景變得更為謹慎，同時下調對明年的預測。



外電報道，摩根士丹利維持對標準普爾500指數公司2020年每股純利162美元的預期。如最新預測正確，將是美國企業連續兩年盈利零增長，為2015至2016年油價急跌引發的利潤衰退以來最疲弱時期。



近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson表示，即使在沒有貿易衝突升級的情況下，該行的盈利模型已顯示未來12個月美國企業盈利將出現負增長，而貿易緊張局勢正正加劇企業盈利下滑的情況。



事實上，美國銀行和花旗集團的策略師上周均下調企業盈利預測，同時警告經濟衰退的風險。



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