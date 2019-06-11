【股民熱話】10隻強勢股最新攻略…

港股自5月以來好似食咗瀉藥，恒生指數由5月初高位累跌最多13.5%，不過期間仍然有個別股份可以成為跌市奇葩！以下就揀來10隻近日股價創52周新高的個股(按股票編號排列)並逐一剖析。



廸生創建(00113)

廸生創建在昨日(10日)股價曾創下52周新高4.68元。公司於6月初宣布截至3月底止全年營業額40.09億元，按年增長10%；純利4.04億元，按年急升1.66倍，派末期息每股0.27元，將於7月30日除淨。年內，其零售業務增長穩健，同店銷售額上升11%，加上投資組合及出售一貨倉物業賺取了淨溢利2.35億元。



以其現價計，市盈率降至4.5倍，息率達7.5厘，加上手頭擁有17.3億元淨現金，財務狀況強健，估值吸引，屬進可攻退可守之選，股價強勢有理。



維他奶國際(00345)

近兩年維他奶業績穩步增長，股價表現反覆向上，深受機構投資者垂青。其股價由年初以來升至昨日再創52周新高44.75元計，累升幅度約五成，表現明顯跑贏大市。



該股近年業績加快發展，除了本土的業務穩定，積極拓展內地市場，發揮規模優勢。由於現價往績市盈率近80倍，息率僅0.79厘，論估值未有平貨底的，可能會感到畏高。



陽光房地產基金(00435)

陽光房產股價於昨日曾創52周新高6.1元，平了5月份的高位。股價做好，與市場預期全球將再進入減息潮，積極尋找高息投資有關。



該房產基金現時的收益率有4.4厘。走勢上，5.6元水平仍為主要支持所在，論估值現價中規中矩，短線策略還是以在主要波幅5.6至6元炒上落為主。



亞洲水泥(00743)

亞泥股價在昨日創52周新高11.62元，較年初水平翻了一番有多，主要是市場憧憬公司受惠內地大興土木搞基建支持經濟增長。事實上，公司首季業績勝預期，加上最近內地部分地區水泥價格持續做好，料公司中績經營會有好表現，皆支持股價不斷向上破頂。



現價計，該股往績市盈率6.5倍，息率6厘，論估值，暫時別急於估頂，回吐10元關為初步支持。



金衛醫療(00801)

金衛股價表現一直疲弱，且交投較淡靜，近兩周股價卻由52周低位0.72元抽上昨日創52周高位1.04元。消息方面，近日公司先公布高層人事變動，繼而發出盈警，預料三月底止年度經營虧損將按年大增八成，主要由於三胞集團之信貸評級進一步下降，導致其他應收款減值虧損約3.79億元。



盈警之下，股價如此異動，是否暗示公司高層人事變動下，未來會有新動向，局外人難以了解，只有春江鴨水暖先知，再考慮到平日交投不活躍，故只宜觀望。



領展房產基金(00823)

領展近年業績及派息均穩定增長，基金單位不斷創出新高，昨日再創新高98.5元，紅底價指日可待！



由於公司表示會繼續回購股份，加上其從事公屋停車場及商場物業管理租賃，受經濟景氣影響較其他商業物業組合為輕，且近年積極北上拓商機，而份屬房產基金亦合現時市場追求高息穩陣的胃口，可謂「時勢做英雄」，只有順勢而為。



亞洲衛星(01135)

亞洲衛星股價今年以來反覆向上，本月以來升勢加快，昨日股價創下52周新7.89元，成交增加。公司去年純利增長8%，現價市盈率6.7倍，息率5厘，論估值不失吸引力。只是這個時間出現異動，背後原因未明。最近中美貿易戰下，有指美國開始關注有中資背景香港公司長期協助中國租用美國衛星布置監控網絡。高追者亦不得不提防這些不明朗因素，還是做旁觀者為妙。



美東汽車(01268)

美東股價昨日曾創52周新高5.38元，自上月低位4.04元累升至今最多升幅達33%，表現跑贏大市。公司去年純利3.63億元人民幣，按年升31%，現價市盈率14倍，息率2.7厘。惟須注意其成交較為疏落，股價「乾挾」上來，沾手買得唔多，又怕接火棒，都係眼看手勿動。



訓修實業(01962)

訓修的公司名字股民可能較陌生，公司在2017年7月上市，主要從事產銷髮製品，上市以來股價大部分時間橫行。自今年1月股價由1.6元水平開始起步，升至昨日創52周新高4元，市值已升至23億元，論業務性質和估值，都未見吸引，未知股價異動是否與上市快將屆滿兩年有關，都係只宜做旁觀者。



辰興發展(02286)

辰興股價由去年末季低位1.3元水平，反覆升抵昨日創52周新高2.3元。公司山西省的房企，去年純利倒退26.8%至1.25億元人民幣，且不派息。日前公司宣布訂立一項協議，以更新位於太原市的辦公室所處地塊，公司將負責支付代價約23.2億元人民幣作為改造計劃的補償及重置成本，而相關代價將由政府會以補貼地價的形式付還公司。始終內房股還是揀大唔揀細，揀國資先於民企股，所以都係齋觀望為宜。



東方產經專欄作者帥哥

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