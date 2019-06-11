亞洲股市：日韓股偏軟　澳股徦後揚升

美股三大指數收升；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌61點或0.2%，至21,073點。



板塊方面，醫療保健股跌0.6%，公用事業股跌0.3%。個股中，大日本製藥跌1.5%，日立造船及日本製鋼所均跌1.1%，日產汽車則微升0.1%。



MUJI無印良品母公司Ryohin Keikaku升0.3%。報稱公司擬8月起將1,100種產品價格下調。



Sugi Holdings升1.1%。公司5月同店銷售按年增4.6%。



半導體設備商Disco升1.8%。高盛將其評級由「中性」調升至「買入」。



南韓首爾綜合指數跌3點或0.1%，報2,096點。聯合材料跌2.5%，大熊製藥及日進電子均跌1.8%，三星電子跌0.3%。



澳股假後復市，澳洲悉尼普通股指數升59點或0.9%，報6,585點。板塊方面，醫療保健股升1.3%，資訊技術及金融股分別升0.9%及0.7%。個股中，Dacian黃金抽升5%，西非資源及艾維塔醫療漲3%至4%。



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