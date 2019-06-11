【即市分析】恒指真係可以博反彈？

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易戰氣氛稍為緩和，加上美國隨時減息，港股昨日(周一)反彈動力較強，其中中資金融股、手機設備股及科技股成為領軍，現時係咪真係追得過呢？



從港股日線圖睇，恒指周一上升動力確實強勁，一舉升穿10日及20日線，不過要留意的是單日之反彈，未能確認已逆轉早前的下跌趨勢，事關從恒指周線圖或月線圖睇，其實恒指暫時都能叫做反彈，尤其是從月線圖，上個月跌咁多，真係吊頸都要抖抖氣。



所以，策略上冇話唔博得，只不過最好要走短線，因為現時明顯係「政治市」，中美貿易戰下雙方如何出手實在難料，所以都係建議炒住即日鮮，日日收市前清倉埋數最實際！



技術上，恒指昨日(周一)初現第一支大陽燭，未來若有機會再上，下一站阻力分別睇250日線約27,758點及兩萬八關；相反，後市一旦再失守前低位26,671點，跌勢必然加劇，咁就算幾唔捨得，都必須忍心止蝕！

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