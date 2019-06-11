英央行委員：不需等脫歐前景明朗後才加息

英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員Michael Saunders表示，在所有英國脫歐的不確定性得到解決前，央行並不一定需要保持利率不變。



他認為，如果脫歐順利進行，未來2至3年經濟可能會轉向「需求大量過剩」，因此有必要收緊貨幣政策，強調如等太久才加息，將會付出代價。消費者支出也可能比央行上次的預測更為強勁。



自英國脫歐公投以來，英倫銀行已加息兩次。Saunders補充，如有需要，央行將再次採取行動，以確保通脹持續逼近目標。



Saunders被稱為央行9人委員會中立場較為鷹派的成員之一，他過去亦曾呼籲加息。至於英倫銀行下一個議息日期為6月20日，但Saunders並未就其任何投票決定作出承諾。



英國4月國內生產總值(GDP)按月萎縮0.4%，遠遜預期，降幅為2016年3月以來最大。分析指出，Saunders的言論或表明政策制訂者可能忽視第二季迄今意外疲弱的經濟增長，估計要至明年底，央行才會加息。



此前，英倫銀行行長卡尼曾表示，如果英國能順利管理好脫歐進程，央行隨時準備進行比投資者預期的更大幅度加息。



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