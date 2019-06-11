【港股開市】友邦撐市　基建股做好

道指期貨靠穩，港股開市升98點，恒生指數報27,677點，進一步逼近250天線(27,747點)。國企指數高開23點，報10,549點。



友邦保險繼續撐市，高開0.9%及77港元，貢獻恒指25點。中國平安高開0.4%；騰訊、工商銀行及建設銀行高開0.1%。滙豐控股偏軟；中國移動跌0.3%。



油價跌1%，惟三桶油做好，中國海洋石油再升0.8%；中國石油及中國石化升0.4%。



吉利汽車5月銷量按年大跌27%，股價低開0.9%，是表現最差藍籌。



交通基建股有買盤，中國中鐵高開2.4%，是表現最佳國指成分股；中國交通建設升2.3%；中國鐵建高開3.2%。



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