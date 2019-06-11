A股快報：三大指數靠穩　基建股發力

內地股市穩升，滬綜指高開1點或0.07%，報2,854點；深成指高開9點或0.11%，至8,721點；創業板指數高開1點或0.11%，報1,432點。



板塊方面，水泥股升1%，次新股升0.8%，鋼鐵及及釀酒股升0.5%，地產及金融股靠穩；石油及煤炭股偏軟，船舶製造及有色金屬跌0.3%至0.4%。



基建股有炒作，中設集團升停板，中國交建、中國鐵建及蘇交科全線揚升5%。中辦、國辦昨日(10日)印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。



三維絲漲停。公司大股東及其一致人擬增持至少10%股份。



上汽集團低開0.8%。公司5月汽車銷量降至480,926輛，上年同期為574,430輛。



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