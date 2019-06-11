【即市分析】國策撐場　家電股逢低吸納？

東方產經專欄作者桃桃：內地發改委日前推出方案，將持續推動重點消費品更新升級，汽車股上周已率先炒起，昨日(10日)輪到家電股接力。海信家電(00921)、海爾電器(01169)、TCL電子(01070)及創維數碼(00751)分別升3%至7%不等。(家電股板塊表現：https://bit.ly/2T3acfJ )



發改委表示將鼓勵消費者更新淘汰能耗高、安全性差的電冰箱、洗衣機、空調、電視機等家電5產品，有條件的地方對消費者購置節能、智慧型家電產品給予適當支援，消息帶動家電股氣氛。



事實上，近期中美貿易糾紛持續升級，美國對中國徵稅清單裏包括不少電子產品等家庭用品。不過，但家電行業始終受惠國策，內地為應對貿戰帶來的衝擊，相信未來將加大力度促消費、撐經濟，且季節性因素如夏季可帶動雪櫃及空調等家電銷量上升，板塊中長線值得留意。



大市近月持續由高位回落，惟家電股調整幅度相對有限，相信是由於市場對國策的樂觀憧憬。上述4隻股份近月跌至低位現明顯承接，並普遍有由低位反彈迹象，若看好行業未來可獲國策眷顧，不妨吼位收集，跌穿前低位止蝕。

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