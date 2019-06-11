閱文集團飆逾8%　擬回購股份

閱文集團(00772)回購股份，股價飆8.3%，高見33.7港元，暫升幅收窄至6%，成交逾2,300萬元。



2017年從騰訊(00700)分拆上市的閱文公布，計劃在不超過6個月期間，最多回購1.02億股，擬使用的最高資金總額5億港元。



董事會相信，在市場上買賣的股份價值被低估，亦相信現有的財務資源可讓其執行建議股份回購計劃，同時亦能保持公司在良好的財務狀況下持續經營。建議股份購回計劃更反映了董事會對公司前景有信心。



該股現價較招股價55元潛水40%；歷史高位見過110元。



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