【即市分析】內險股反彈　博唔博得過？

東方產經專欄作者股博士：港股昨日(周一)反彈，連帶內險股都有起色，到底追唔追得過？(保險板塊追蹤：https://bit.ly/2rzVFea )



首先，早前中美貿易戰持續，A股反覆回軟，內險股自然要跟跌，惟美國近期又釋出有轉機的暗示，中美貿易談判一日未反枱，照計A股再跌都會有個譜。



再看經濟數據，5月內地出口數據勝預期，按人民幣計之5月出口按年增長7.7%，預期升4.7%。出口數據勝預期，有助穩定市場對內地經濟前景的信心。



至於行業消息方面，內地媒體引述銀保監表示，正積極研究提高保險公司權益資產監管比例事宜，將賦予險企更多投資自主權，可以更有效地發揮保險資金長期投資功效，內險股有望受惠。



最後，大行高盛發表報告指內險股近月股價普遍回落4至18%，跑輸同期滬深300指數表現，而內險H股現時股價對今年內含價值預測，相當於0.4至0.6倍，估值吸引，加上再下行風險有限，故上調多間內險股的盈利預測。



該行又上調中國人壽(02628)投資評級至買入，目標價則上調至24.5元；另上調新華保險(01336)評級至「買入」，目標價則降至49元，以反映輕微較低的投資回報前景；重申對中國平安保險(02318)之「確信買入」評級。



策略上，國壽及平保一向最具鑊氣，不過國壽之前跌得較甘，所以如果以博反彈心態入市，睇落前者較值博，目標價睇22元，止蝕位17.5元。至於新華保險股價與9日RSI近期呈底背馳，具反彈誘因，可小注跟進，目標價睇50日線約39.9元，止蝕位睇近期低位33.15元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

