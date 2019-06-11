加拿大對5G技術進行安全審查　惟未有確定時間表

加拿大公共安全部長古德爾(Ralph Goodale)表示，該國正就5G技術進行安全審查，包括是否禁止中國科技巨企華為在該國進行5G建設。



他續稱，上述審查未有確定的時間表，但牽涉到重要議題，雖然當局亦想盡快作出決定，惟最重要的是要確保作出的決定正確。另認為，加拿大將於今年作出5G決定。



外電此前引述加拿大政府消息報道，由於該國的電訊商未有向政府施壓，因此政府傾向在10月國會大選舉行後，才決定是否允許華為參與5G建設。



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