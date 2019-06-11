【瑞銀推介】兩手準備恒指購沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：香港端午節假期期間美國宣布延期兩周對中國商品加徵關稅，消息令市場對中美貿易戰的憂慮得以紓緩，加上中國出口數字好過市場預期，港股周一(10日)高開高走，尾市升幅擴大，指數上試27,600點水平，一口氣升超過600點收市。



周一不少恒指熊證被強制收回，投資者如看淡亦不宜留意收回價太近的熊證，不少投資者在周一轉為留意認沽證選擇，如投資者看淡恒指，可留意認沽證(27834)，行使價26,200點，2019年8月到期，有效槓桿約16倍。



相反，如投資者看好恒指，可留意認購證(18835)，行使價28,500點，2019年9月到期，有效槓桿約14倍。



恒指周一急升，由之前跌勢較急的賭股帶動，而科技股瑞聲科技和舜宇光學亦貢獻良多，而重磅股友邦保險亦表現不俗，以接近全日高位收市，升超過2%。友邦5月來一直受壓，其業務集中在中、港以及東南亞，中美貿易戰理論上對該公司影響不大，不過中美貿易摩擦令投資者對市場缺乏信心，加上美元走強不利主力亞洲市場的友邦，之前走勢相又對硬淨，頓成沽壓對象，跌至近72港元反彈至今。



如投資者看好友邦，可留意認購證(18790)，行使價81.93元，2019年8月到期，有效槓桿約14倍。相反，認為大市有機會回吐令該股再次成沽壓對象，如投資者看淡，可留意認沽證(27378)，行使價68.88元，2019年8月到期，有效槓桿約13倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

