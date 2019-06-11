鴻海組建高層決策委員會　傳黃秋蓮等入選

外電引述消息報道，鴻海科技集團旗下最大上市子企鴻海，正組建一個由9名高層組成的委員會，委員包括鴻海總財務長黃秋蓮，以及負責中國iPhone生產業務的富士康執行總經理林政輝。



消息指，新委員會將代表僅次於董事會的公司最高決策部門，並將就重大公司事務做決策。



集團董事長郭台銘參與2020年台灣總統選舉，預計將退出鴻海的日常工作。市場一直盛傳林政輝、黃秋蓮均有屬接任郭的高層人選名單之列。



據報，黃秋蓮是郭台銘已故妻子林淑如的阿姨，亦是郭台銘的心腹；鴻海還是小城鎮工廠的時代，林已掌控公司財務，因而被暱稱「錢媽媽」。



鴻海系在中港上市的股份均上揚，在香港上的富智康集團(02038)、鴻騰(06088)最新升約2%。另於A股上市的工業富聯(601138.SH)漲0.7%。



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