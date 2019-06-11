異動股：三愛健康曾最多飆37%

三愛健康產業(01889)入股Dr.Adams，股價最多抽高37.5%，高見0.088港元，最新仍漲21.8%，至0.078元，暫時成交逾1,600萬元。



公司公布，向Dr.Adams Laboratories Ltd及其唯一股東Wang Zhengjie訂立認購協議，向Dr. Adams認購1萬股、每股面值1英鎊的普通股，相當於Dr.Adams經擴大後股本10%，代價1萬英鎊。



同日，集團亦與Dr.Adams訂立獨家分銷協議，將獲得在香港分銷及銷售其現有產品的獨家權利。Dr.Adams主要業務包括研發、生產及銷售不含有四氫大麻酚的工業大麻衍生CBD產品。



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