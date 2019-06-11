港股格局：陳炳強料28500點有阻力

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國與墨西哥達成協議，擱置徵收關稅，利好美國投資氣氛，加上減息預期升溫，都帶動美股向上。然而，兩個因素均存在隱憂，相信美股往後升幅將會收窄，成交亦會減少。



他預期，本月底舉行的G20峰會，中美元首會面機會大，或對美股及港股帶來支持。由於市場對中美最終能否就貿易問題達成共識存疑，故目前市場仍以觀望為主，再上升的空間不多，預期恒指在28,500點將現阻力，建議投資者屆時宜減持。



港交所(00388)周一(10日)股價隨大市反彈，陳認為美國上市公司如阿里巴巴等回流香港上市，長遠對港交所股價有支持。由於仍有不少細節尚待落實，故對此輪上升幫助不大，認為股價於270港元將面臨壓力。



而近期強勢的騰訊(00700)獲批遊戲版號增加，加上早前公布業績符預期；美國科技股過去兩個交易日升幅理想，均為騰訊股價帶來支持，惟刺激作用或未能長久。中長線而言，由於市場仍關注遊戲業務會否出現「青黃不接」的情況，認為股價仍未擺脫弱勢，370元水平將遇阻力。



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