人民幣Shibor︰隔夜息升穿2厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息續漲20.5點子，升穿2厘至2.05厘；1星期回落至2.58厘；1個月報2.85厘。



隔夜2.0530厘 升20.50點子

1星期2.5890厘 跌1.50點子

2星期2.4280厘 升2.40點子

1個月2.8590厘 升0.60點子

3個月2.9400厘 升0.80點子

6個月2.9730厘 升1.50點子

9個月3.1150厘 跌0.10點子

12個月3.2130厘 跌0.20點子



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