港元拆息︰1個月期升至2.13厘

2019年06月11日 11:19
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息企1.01厘水平；1星期拆息續降至1.3厘；與樓按相關的1個月期升至2.13厘水平；3個月期為2.167厘。

    11/6/2019
    隔夜 1.01393厘
    1星期 1.30214厘
    2星期 1.48500厘
    1個月 2.13679厘
    2個月 2.13000厘
    3個月 2.16732厘
    6個月 2.22589厘
    12個月 2.37625厘

    10/6/2019
    隔夜 1.01821厘
    1星期 1.34286厘
    2星期 1.49286厘
    1個月 2.05571厘
    2個月 2.06732厘
    3個月 2.16125厘
    6個月 2.22357厘
    12個月 2.37446厘

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