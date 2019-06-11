【午市重點睇】美匯回順至96.7　油價偏軟

●美匯指數在亞洲市報96.7；圓匯報108.5；歐元兌美元報1.131；英鎊企1.27關樓下，最新報1.268。港匯最新處7.8380。在岸、離岸人民幣在6.91及6.92水平。金價跌穿1,330美元，回順至1,328美元，布油企62.49美元，紐油報53.57美元。道指期貨升不足百點。



●恒指重上250天線，恒生指數半日升210點或0.76%，報27,789點，領展創新高。https://bit.ly/2XCjywZ

-連日回購，小米漲逾3%。

-同程藝龍挫近半成，傳員工減持股份。

-閱文集團飆逾8%，擬回購股份。

-保利協鑫能源配股集資，股價曾挫11%。

-三愛健康曾最多飆37%。

-新股中國東方教育每股定價11.25元。



●【即市分析】

-內險股反彈，博唔博得過？https://bit.ly/2K9ds3Y

-國策撐場，家電股逢低吸納？https://bit.ly/2Iw9Hm9

-恒指真係可以博反彈？https://bit.ly/2XGgiRs



●A股快報：滬深3大指數半日收升1.8%至3.1%。https://bit.ly/2F2ezP0



●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/2Izu69R



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息企1.01厘水平；1個月期升至2.13厘水平。



●人民幣中間價下調5點子，報6.8930。



●人行逆回購100億元人民幣，淨回籠500億元人民幣。



●人行：6月下旬在香港發行人民幣央行票據。https://bit.ly/2WxBht0



●英央行委員：不需等脫歐前景明朗後才加息。



●貿戰升級：大摩料標指公司明年盈利繼續零增長。https://bit.ly/2Wtqjjw



●美國銀行料聯儲局最快1個月內減息。



●加拿大對5G技術進行安全審查，惟未有確定時間表。



●新股專輯：錦欣生殖醫療入場費逾1.7萬。

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