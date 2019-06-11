人民幣Hibor：隔夜息漲至2.56厘 離岸價報6.93
2019年06月11日 12:09
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.56厘；1、2星期拆息報2.81至2.91厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.08至3.64厘。
11/6/2019
隔夜 2.56578厘
1星期 2.81885厘
2星期 2.91283厘
1個月 3.08617厘
2個月 3.22233厘
3個月 3.29717厘
6個月 3.48883厘
12個月 3.64467厘
10/6/2019
隔夜 2.44304厘
1星期 2.69617厘
2星期 2.79517厘
1個月 3.02650厘
2個月 3.09233厘
3個月 3.24967厘
6個月 3.36767厘
12個月 3.59283厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.9486，回升至6.9258，最新報6.9304；在岸人民幣(CNY)則由6.9037，回落至6.9227，最新報6.9121。
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