人民幣Hibor：隔夜息漲至2.56厘　離岸價報6.93

2019年06月11日 12:09
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    (中新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.56厘；1、2星期拆息報2.81至2.91厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.08至3.64厘。

    11/6/2019
    隔夜 2.56578厘
    1星期 2.81885厘
    2星期 2.91283厘
    1個月 3.08617厘
    2個月 3.22233厘
    3個月 3.29717厘
    6個月 3.48883厘
    12個月 3.64467厘

    10/6/2019
    隔夜 2.44304厘
    1星期 2.69617厘
    2星期 2.79517厘
    1個月 3.02650厘
    2個月 3.09233厘
    3個月 3.24967厘
    6個月 3.36767厘
    12個月 3.59283厘

    人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.9486，回升至6.9258，最新報6.9304；在岸人民幣(CNY)則由6.9037，回落至6.9227，最新報6.9121。

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