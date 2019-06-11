人民幣Hibor：隔夜息漲至2.56厘　離岸價報6.93

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.56厘；1、2星期拆息報2.81至2.91厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.08至3.64厘。



11/6/2019

隔夜 2.56578厘

1星期 2.81885厘

2星期 2.91283厘

1個月 3.08617厘

2個月 3.22233厘

3個月 3.29717厘

6個月 3.48883厘

12個月 3.64467厘



10/6/2019

隔夜 2.44304厘

1星期 2.69617厘

2星期 2.79517厘

1個月 3.02650厘

2個月 3.09233厘

3個月 3.24967厘

6個月 3.36767厘

12個月 3.59283厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.9486，回升至6.9258，最新報6.9304；在岸人民幣(CNY)則由6.9037，回落至6.9227，最新報6.9121。



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