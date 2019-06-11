港股格局：FSM沈家麟料恒指會衝上29000點

港股反覆再上漲。基金銷售平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟預期，中國經濟及股市會呈現見底回升格局，亦預測恒指的市盈率會由11倍升到11.5倍，今年港股目標維持29,000點。假如2020年貿易戰局勢沒有大改變，預料市盈率會升上12.5倍，則恒指會升上34,000點。



中美貿易摩擦由去年發酵至今，雙方均互相加徵關稅。他指，現今成熟市場經濟出現疲弱，全球走勢將會取決於亞洲。觀乎現時中國進口到美國的貨值只佔中國整體出口貨值一少部分，故貿易戰對中國經濟的打擊非預期般大。他建議投資者採用「重亞洲，輕美國」的投資策略。



他續指，雖然目前所見，內地經濟繼續放緩，盈利持續下調。然而，在強健的財政及貨幣政策，以及減稅等措施下，有助加快經濟及振興企業盈利，預期今年中國經濟及股市會呈現見底回升格局。假設中美沒進一步惡化，他預期人民幣將會循序漸進地貶值，預測整體宏觀經濟狀況會比去年佳。



相反，美國經濟擴張周期爲10年，下個月將會踏入第十個年頭，預期本輪擴張去到強弩之末。他表示對美國經濟不樂觀，將來或更會出現經濟衰退。如今年首季，可見美國零售銷售增速及企業盈利均見顯著放緩，預期全年盈利增速會回落，即使減息亦難以阻止衰退的發生。惟雲端及半導體板塊行業具業績支持，仍有投資潛力。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

