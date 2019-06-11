盛松成：人民幣長遠應該升值　競爭貶值不可取

人民銀行調查統計司原司長盛松成接受內媒訪問時表示，人民幣兌美元匯率不存在貶值的基礎，而且長期來看應該是升值的。



他指出，中國經濟增長的潛力在主要經濟體中最為突出，即使目前中國已經成為經濟總量佔全球15%左右、對全球經濟增長貢獻率超過30%的世界第二大經濟體，人均國內生產總值(GDP)還不到1萬美元，意味着中國未來的經濟增長空間仍然十分可觀。



他續稱，最近外部不確定性上升的背景下，將匯率貶值作為應對手段，以期提振經濟增長或對沖外部衝擊是不可取的，中國也多次強調不會「競爭性貶值」。匯率大幅貶值會帶來很多問題，往往得不償失。



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