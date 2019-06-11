【高盛推介】內險股表現優於大市　留意國壽購證

高盛(亞洲)有限責任公司：內險股周二(11日)早段表現優於大市，中國人壽升約2%。



有券商發表報告指內險股上月跌約4%至18%，大部分都跑輸同期的滬深300指數，但預期保費增長改善、政府債券孳息率穩定等因素或可帶動估值倍數複甦。



投資者如看好國壽可留意貼價條款中槓桿較高的購證(14833)，行使價18.9元，2019年11月22日到期，實際槓桿6.3倍，行使價18.5至19.5元之間產品中槓桿最高之一。



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