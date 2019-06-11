【大行報告】內地谷基建　花旗首選中鐵

就國務院辦公廳印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。花旗發表報告指出，地方政府將可透過專項債券發行，用以投資若干資本性項目，而金融機構將會協助相關項目進行融資。



該行認為，上述措施可能未必會明顯刺激內地基建投資，但顯示中央政府正尋求推出更多逆周期措施，以保持經濟表現。



花旗又指，今年以來，內地基建投資增速約4.4%，但隨着上述地方政府專項債券發行措施，一旦中美兩國未能在6月下旬的二十國集團(G20)峰會達成貿易協議，市場對中國政府推出保增長措施期望會較高，內地政府會加速基建投資步伐，估計2019年底基建投資增速可達8%。



該行首選中國中鐵(00390)，次選中鐵建(01186)，最後為中國建築(03311)，均予「買入」投資評級，目標價各為8.5港元、11.8元及10元，但維持中交建(01800) 「沽售」評級，目標價7.8元，因其內地對PPP項目發展審慎。



另外，摩根士丹利表示，上述政策顯示內地冀透過貨幣政策，以推動地方政府專項債券的發行、以及相關融資，料可刺激信貸融資增長約1個百分點，但因政策有落後效應、建設期長，以及市場信心低迷，估計信貸擴張速度較慢，相信短期僅產生溫和增長。



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