【瑞通推介】港交所重上50天線　輪證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國取消向墨西哥開徵關稅，美股承接上周升勢，道指隔晚最多曾升226點，收升78點或0.3%，報26,062點，連升6日。



恒指周一(10日)收報27,578點，急漲613點或2.27%，一舉收復10天及20天線。周二(11日)早段大致靠穩，重上27,600點，暫連升4個交易日。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.2億元，反映較多早前部署好倉的投資者沽貨平倉，另有較顯著資金繼續流入淡倉看跌。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點。



有報道指騰訊控股兩款食雞類遊戲5月份收入按月大增1.26倍，達1.46億美元。另公司代理的兩款遊戲最新獲批版號。該股周一以近全日高位343元收市，升幅3.81%，收復20天和250天線，周二早段好淡爭持，高位逼近345元，下一阻力先留意350元心理關口，即市支持參考340元。該股周一錄北水淨流入逾2.7億元。輪證資金流方面，周二有逾4,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾2,600萬元淨流入。



香港交易所周一同樣獲較多北水追捧，錄逾3.6億元淨流入。股份周一以全日最高位258元收市，升幅近3%，周二早段升逾2%跑贏大市，曾升穿263元，上破50天線約263.6元，創1個月高，暫連升4個交易日。消息方面，外電引述消息指阿里巴巴計劃在未來數周向港交所提交正式上市申請。另有傳港交所前高層涉不當審批新股上市。周一有逾300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄約19萬元淨流出。



權重內銀同樣支撐大市，建設銀行周一錄北水淨流入7.01億元，股價在成交配合下收升2.1%，重返6.3元之上，收復10天和20天線。股份周二早段大致靠穩，升穿周一盤中高位6.34元，暫連升4個交易日。周一有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾20萬元淨流入。



友邦保險獲大行維持目標價及評級，股份周一收升2.69%，報76.3元，一舉收復10天、20天線，3日累升5.6%。股份周二早段續強，一度升抵77元。周一分別有232萬和39萬元淨流出友邦好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(18664)，行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿16倍。貼價、中短期沽證(19365)，行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿13.4倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿10.5倍。輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿6.5倍。



港交所貼價、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿10.7倍。輕微價外、中短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿11.1倍。



友邦輕微價外、短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿15倍。貼價、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿8.4倍。



建行輕微價外、中年期購證(18948)，行使價6.8元，2020年1月到期，實際槓桿9.1倍。貼價、短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿10.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64315)，收回價26,510點，槓桿比率21.8倍。熊證(63595)，收回價28,190點，槓桿比率33.8倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率14.2倍。熊證(62645)，收回價363.9元，槓桿比率15.1倍。



港交所牛證(64495)，收回價243.5元，槓桿比率10.5倍。熊證(64021)，收回價273.8元，槓桿比率19.8倍。



建行牛證(61517)，收回價6.01元，槓桿比率19.3倍。熊證(67773)，收回價6.88元，槓桿比率6.7倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率9倍。熊證(59260)，收回價79.6元，槓桿比率21.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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