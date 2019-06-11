樓價UPDATES：買家加快入市　嘉湖4日錄10宗成交

買家入市意欲回升，其中上車藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊近日交投加快。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣柏匯中高層F室，實用面積211方呎，開放式間隔，月租1.4萬港元，實用呎租約66.4元。



●堅尼地城翰林軒2座中層D室，實用面積約464方呎，兩房間間，以1,083萬元沽出，實用呎價約23,341元。原業主持貨5年轉手，帳面獲利約373萬元。



●西半山嘉輝大廈中層A室，實用面積842方呎，三房間隔，以1,618萬元易手，實用呎價19,216元。單位9年升值60%。



●薄扶林AQUA 33頂層連天台及平台特色戶，實用面積1,324方呎，三房間隔，以3,000萬元連車位易手，實用呎價22,659元。原業主持貨10年沽，帳面獲利1,118萬元。



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九龍區

●長沙灣一號．西九龍1座中層D室，實用面積873方呎，三房間隔，以1,525萬元易手，實用呎價17,468元。單位近7年升值29%。



●九龍灣淘大花園C座中層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以615萬元獲承接，實用呎價約16,400元。原業主持貨9年轉手，升值逾1.6倍。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊近日成交明顯加快，4日內連錄10宗買賣，令6月累錄13宗。當中景湖居7座中層E室成交，實用面積446方呎，兩房間隔，以559萬元沽出，實用呎價12,534元。



●馬鞍山觀瀾雅軒4座中層A室，實用面積586方呎，三房間隔，議價後以928元易手，實用呎價15,836元。原業主持貨10年沽出，帳面獲利約550萬元。



●元朗映御1座高層A室，實用面積306方呎，開放式間隔，以468萬元成交，實用呎價15,294元。單位3年升值約32%



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